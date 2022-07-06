Президент Украины Владимир Зеленский на правительственном круглом столе заявил о неких мелких провокациях со стороны Приднестровья. Это может означать, что страна смотрит в сторону крупнейшего в мире склада советских боеприпасов в двух километрах от границы. О дефиците вооружения ВСУ, кризисе военной помощи и транзитной зоне на Ближний Восток, в которую превратилась страна, «360» рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Далее — прямая речь.

Склад советского вооружения

В Приднестровье в селе Колбасна в двух километрах от границы находится самый большой склад советских боеприпасов в мире. Они складировались там после вывода войск из Восточной Европы. Мы не можем вывезти оттуда эти боеприпасы, но они там есть. Украинская армия очень нуждается в них.

Все украинские выпады в сторону Приднестровья направлены на то, чтобы забрать эти боеприпасы, потому что у них хронический дефицит Дмитрий Литовкин

Попытка их забрать провалится. Там стоит российская армия, которая гарантирует, что арсеналы под контролем.

Недельный запас боеприпасов

У нас на протяжении 30 лет нет возможности утилизировать эти боеприпасы. Но они еще могут стрелять. Обстрелы Белгородской области и других российских регионов свидетельствуют, что бойцы безрассудно расходуют боеприпасы. Украина утилизирует за один день недельный запас.

Украинская армия — профессиональная, но она взяла за основу террористическую модель действий. Она не воюет с войсками, которые стоят на поле боя, а сражается с мирным населением. Она обстреливает Донецк, Луганск, Белгород, Курск. Это, что называется, «уходя, максимально нагадим».

Транзитная зона

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть западного вооружения из поставок Украине пропадает, а потом всплывает на Ближнем Востоке и черном рынке. Когда куда-то поставляется вооружение, выдается сертификат конечного пользователя. В случае с Украиной такого нет. Министр обороны США Ллойд Остин назвал ее «черной дырой». После пересечения границы он не может контролировать, куда поставлено это вооружение.

Украина сегодня — та страна, через которую можно заниматься транзитом вооружений в любую точку мира. И это будет легитимно

Так произошло благодаря США. Европа очень серьезно с этим борется, потому что рассчитывает, что поставленное вооружение будет использовать именно Украина. Но существует общий транзит вооружения и техники с Запада, и он полностью бесконтрольный. Поэтому когда нам сообщают, что у курдских подразделений в Сирии вдруг всплыли американские противоракетные комплексы Javelin, это транзит с Украины.