Украина отработает американские деньги | 360°

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Украина отработает американские деньги

Эксперт Насонов: отношения между США и Украиной выстроилисьпо формуле «товар-деньги-товар»

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Америка является основным спонсором вооружения и поставщиком идеологии боевых действий со стороны Украины. Для ВСУ главное — это отработать полученные доллары. Товар-деньги-товар — основной принцип отношений между США и Украиной. А люди и их жизни и этой ситуации вторичны, заявил в беседе с «360» эксперт по безопасности, Член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Олегович Насонов.

Далее — его прямая речь

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В канун предстоящих выборов США требуется некая успешная активность, которую должен проявить Киев. Поэтому главной причиной является то, что надо отрабатывать доллары. Товар-деньги-товар — это основной принцип отношений между США и Украиной. А люди и их жизни в этой ситуации вторичны.

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РИА «Новости»

РИА «Новости»

Войска сделали акцент на «прощупывание» ситуации

РИА «Новости»

РИА «Новости»

На самом деле, каких-то активных действий со стороны военных, говорящих об активном наступлении в настоящий момент нет. Есть различные поисковые мероприятия, есть разведка боем силами разведроты, не более того. Это не является наступательным действием, это можно охарактеризовать, как прощупывание ситуации для поддержания в тонусе частей и соединений, а также для выявления наиболее слабых участков в обороне.

Наступательная группировка имеет район сосредоточения и занимается он максимально быстро перед тем, как непосредственно перейти в атаку. Поэтому войска до перехода к активной фазе наступательных действий рассредоточены.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Скоро откроются эффектные  для цели поражения

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Есть небольшие тактические подразделения, которые по определенному сигналу по определенной команде начинают совместно выступать в том или другом направлении. А сил и средств у нас хватает. Я думаю, что мы ждем более эффектных целей поражения, когда они откроются.

Ранее эксперт Насонов заявил, что моральный дух ВСУ упал и его поддерживают иностранные наемники.

Специальная военная операция РФ на Украине

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