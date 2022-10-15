Украина отработает американские деньги | 360°

Эксклюзив 15 октября 2022, 16:04 Поделиться Telegram

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Viber Украина отработает американские деньги Эксперт Насонов: отношения между США и Украиной выстроилисьпо формуле «товар-деньги-товар» Defense.gov

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Америка является основным спонсором вооружения и поставщиком идеологии боевых действий со стороны Украины. Для ВСУ главное — это отработать полученные доллары. Товар-деньги-товар — основной принцип отношений между США и Украиной. А люди и их жизни и этой ситуации вторичны, заявил в беседе с «360» эксперт по безопасности, Член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Олегович Насонов.

Далее — его прямая речь

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В канун предстоящих выборов США требуется некая успешная активность, которую должен проявить Киев. Поэтому главной причиной является то, что надо отрабатывать доллары. Товар-деньги-товар — это основной принцип отношений между США и Украиной. А люди и их жизни в этой ситуации вторичны.

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РИА «Новости»

Войска сделали акцент на «прощупывание» ситуации

РИА «Новости»

На самом деле, каких-то активных действий со стороны военных, говорящих об активном наступлении в настоящий момент нет. Есть различные поисковые мероприятия, есть разведка боем силами разведроты, не более того. Это не является наступательным действием, это можно охарактеризовать, как прощупывание ситуации для поддержания в тонусе частей и соединений, а также для выявления наиболее слабых участков в обороне.

Наступательная группировка имеет район сосредоточения и занимается он максимально быстро перед тем, как непосредственно перейти в атаку. Поэтому войска до перехода к активной фазе наступательных действий рассредоточены.

РИА «Новости»

Скоро откроются эффектные для цели поражения

РИА «Новости»

Есть небольшие тактические подразделения, которые по определенному сигналу по определенной команде начинают совместно выступать в том или другом направлении. А сил и средств у нас хватает. Я думаю, что мы ждем более эффектных целей поражения, когда они откроются.

Ранее эксперт Насонов заявил, что моральный дух ВСУ упал и его поддерживают иностранные наемники.

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