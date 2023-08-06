Спецоперация 06 августа 2023, 12:52 Украина бросила на убой бронетанковые подразделения ВСУ Экс-разведчик США Риттер: Зеленский начал отправлять бронетанковые отряды ВСУ на убой Официальный сайт Президента Украины

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Руководство стран НАТО приказало президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить на убой механизированные батальоны ВСУ. Об этом заявил экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

По словам Риттера, армия Украины вернулась к массовым штурмам бронетехникой.

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«Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают», — заявил бывший военный.

В альянсе, заметил Риттер, остались недовольны контрнаступлением Украины, потому что армия не смогла добиться значительных успехов. Также ВСУ стали чаще и больше использовать для атак поставленную Западом технику. Именно поэтому страны НАТО начали оказывать серьезное давление на Зеленского.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскрыл план США по ликвидации украинского лидера. После реализации замысла Запад планирует переложить ответственность за случившееся на Россию.