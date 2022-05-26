Украина без «Шипов». Отказ Израиля поставлять ракеты связали с неудачами ВСУ

Израиль отказался одобрять поставку Украине ракет Spike, которые охотно продает многим странам. Кроме того, некоторые страны НАТО договорились не передавать летальное оружие из опасения конфликта с Россией. Однако США пытаются надавить на своих партнеров. Пока безуспешно.

Отказ в ПТРК

Германия не сможет передать Украине противотанковые ракетные комплексы Spike. Поставки оружия заблокировал Израиль — именно по его технологии и лицензии немцы производят ПТРК, сообщило РИА «Новости». Ранее США активно склоняли еврейское государство дать разрешение.

Генеральный директор Министерства обороны Израиля Амир Эшель пояснил, что Украина получит только нелетальную военную технику. Также есть опасения, что в случае гибели российских военных от израильского оружия Россия в ответ нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии, написал американский новостной сайт Axios.

При этом немецкое агентство DРА сообщило, что у стран НАТО есть неофициальная договоренность не поставлять Украине некоторые системы вооружений, чтобы свести к минимуму риск прямой военной конфронтации с Россией.

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«Железный купол» ценнее «Шипа»

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «360» отметил, что Израиль не особенно любит распространять новаторские военные идеи по миру.

«Те же ракеты „Железного купола“, казалось бы, и в производстве несложные, и по цене приемлемые. Однако Израиль заключил контракт только с Соединенными Штатами, и то, потому что американцы уломали», — рассказал Кошкин.

Однако делать бизнес на таких поставках или занимать сектор на международном рынке вооружений Израиль явно не собирается — у него просто нет в этом необходимости.

Видимо, противотанковые ракетные комплексы Spike («Шип») не настолько ценны — их охотно продают, причем дешевле, чем Javelin. Израильские ракеты есть в армиях 20 стран. В 2020 году Минобороны Азербайджана в Тelegram-канале публиковало кадры ударов ПТРК Spike NLOS по армянским позициям в Карабахе.

Комплексы Spike разработала израильская компания Rafael. В носовой части ракеты стоит тепловизионная головка самонаведения. Существует шесть модификаций разной дальности, а также самоходный ПТРК, разработанный по заказу армии США.

Стремление к нейтралитету

Политолог, журналист Юрий Светов рассказал «360», чем еще обусловлена позиция Израиля относительно поставок летального оружия на Украину. Важную роль сыграло количество выходцев из России и с Украины, которые теперь живут в еврейском государстве.

«Как пел в свое время Высоцкий: „Там — на четверть бывший наш народ“. В нынешнем конфликте Израиль стремится все-таки по возможности занимать нейтральное положение. Он призывает к заключению мирных соглашений и даже высказывал готовность быть посредником», — рассказал Светов.

По его словам, в отношении поставок оружия израильтяне ведут себя аккуратно. Разумеется, в конфликте задействованы израильские средства наблюдения, беспилотники. Однако расчет подсказывает, что Украина не победит в этом конфликте, а смысла быть с проигравшими нет. Поэтому позиция Израиля — сочетание эмоций и рациональной оценки, объяснил он.

США склоняют на свою сторону

При этом Западу и Украине важно склонить израильтян на свою сторону. Ведь во всем мире еврейская диаспора самая многочисленная, пояснил политолог. В тех же Соединенных Штатах Америки у нее очень сильные позиции, она влияет на выборы.

Светов напомнил, что предки по отцовской линии государственного секретаря США Энтони Блинкена были выходцами из Киевской губернии. В американском истеблишменте есть еще немало людей, чьи семьи ведут историю из еврейских местечек и городков Украины. Поэтому их симпатии к родине предков неудивительны.

«Американцы сказали: „Все должны быть на правильной стороне“. Правильная сторона — это Соединенные Штаты, значит, Израиль, как их давний и верный союзник, должен быть с ними. Но еврейское государство балансирует между разными позициями», — сказал политолог.

Он добавил, что если американцы включат все средства нажима, Израиль может изменить свои взгляды. Ведь его гарантии безопасности базируются на американской поддержке и оружии. Кроме того, из США приходит немало денег.

«Американцы занимаются таким нажимом на Индию, Китай, другие государства. Но у такого давления есть предел: как известно, надавив, можно не только включить, но и поломать», — отметил Светов.