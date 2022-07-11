Украина без принципов: ВСУ смогут нажиться на западном оружии, прикрывшись взрывом

Войска Украины понесли потери и перестроили боевой оборонительный порядок. Теперь националисты сражаются не на третьем рубеже, преграждая отступление, а на втором. В беседе с «360» член координационного совета Росгвардии, эксперт по ОДКБ Роман Насонов проанализировал основные достижения спецоперации за сутки.

Далее — прямая речь.

Линия обороны

Первое, что хотелось бы отметить, украинские военные начали смену построения боевого порядка подразделений различного предназначения в оборонительном строю.

Раньше сначала шли мобилизованные части, на втором рубеже — подразделения территориальной обороны, только третьим этапом — националистические фашиствующие подразделения. Последние также исполняли функцию подразделения прикрытия, исключали возможность отступления.

Теперь из-за того, что первый несет значительные потери, они перестраиваются уже в два эшелона Роман Насонов.

Зачастую фашиствующие элементы в виде батальонов «Айдар» (запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование) и других уже выходят во второй эшелон и вынужденно занимают непосредственно не районы, а линию обороны.

Черный рынок вооружения

Второе, военные высокоточным оружием ВКС России нанесли удар по складу противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним. Прямым попаданием уничтожили более 200 тонн вооружения. Комплект весит порядка 40 килограммов, значит, в одной тонне порядка 30 комплектов. Это огромное количество.

Разбитый склад — не корпусной. Он принадлежал не бригаде, а, судя по всему, фронтовому объединению. Теперь Украина легко сможет продавать вооружение, ведь под прикрытием этого взрыва можно списать все что угодно.

Думаю, через несколько дней произойдет всплеск продаж и падение в цене того или иного вида иностранного вооружения внутри страны и за рубеж. Это станет результатом действий нечестных на руку руководителей. Причем одновременно как политических, так и военных.

Запасы боеприпасов

В этом направлении работает не только сухопутная, но и морская группировка. Именно высокоточные ракеты морского базирования «Калибр» уничтожили в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области склады, что особенного ценно, боеприпасов американского производства для РСЗО HIMARS, хваленых гаубиц М777, некоторое количество самоходных пушек 2С7 «Пион». Там же погибло немалое количество военнослужащих, не менее 250. Это можно назвать серьезной потерей.

Наша группировка внимательно отслеживает из космоса все предполагаемые места хранения, размещения, выдачи, ремонта, которые есть на вражеской территории. Поэтому их осталось не так много Роман Насонов.

Это вынуждает украинскую армию увеличивать запасы нахождения количества боеприпасов в одном месте, что с военной точки зрения абсолютно неоправданно и неправильно, но у них нет вариантов.