Новости спецоперации: с чем связаны новые попытки наступления ВСУ | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 16:06 Украина активизировалась на полях сражений, чтобы показать себя обеим партиям в США Эксперт по безопасности Насонов объяснил активные действия ВСУ предстоящими выборами в США U.S. Army Europe Images / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Вооруженные силы Украины активизировались, чтобы доказать обеим сторонам политической гонки в США, что не бездействуют. Эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов проанализировал в беседе с «360» последнюю сводку Минобороны России.

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Далее — прямая речь.

ВСУ составляют карту

Противник предпринимал активные наступательные действия в составе батальонов. Считаю, это можно было бы назвать первым ударом наступления, если бы он нашел слабое место, смог быстро перегруппироваться в боевой порядок, развить успех и получить результат.

Если сделать это не удается, значит, Вооруженные силы Украины выясняют, есть ли минные поля, качественно построенные инженерные укрепления и расчеты огневых средств, а затем наносят их себе на карту. В любом случае враг готовится к более активным наступательным боевым действиям.

Армия России собирает данные

О скоплениях техники и группировки ВСУ российская армия узнает буквально в режиме реального времени благодаря спутникам и средствам воздушной разведки. Однако информация сначала попадает в Генеральный штаб, на это требуется время. Полученные со спутника данные расшифровывают и передают через главное оперативное управление командованию группировки войск, затем — дальше, и уже тогда по ним принимают решения.

Существует некая ступенчатость тех или иных решений, а колонна движется. Даже в течение небольших двух–трех минут она пройдет два–три километра, и эти разведданные потеряют объективность.

Поэтому после того, как данные передают группировке, она поднимает коптеры и другие средства воздушной разведки, уточняет данные и уже по ним действует.

РИА "Новости"

Большой удар неэффективен

Огромное огневое поражение тоже не всегда может быть эффективным, потому что до развертывания в боевые порядки колонна движется неоднородно. Расстояние между бронированными боевыми машинами составляет от 50 до 100 метров.

Чтобы уничтожить их, придется потратить много боеприпасов. Не так все просто — и противник далеко не глуп. Он не движется на увеселительную прогулку в готовности быть пораженным.

К тому же наша артиллерия тоже не находится постоянно в состоянии поднятого снаряда. Есть дежурные батареи и огневые средства, и они не могут 24 часа в сутки быть в состоянии нанести огневое поражение. Там такие же люди, им нужно отдыхать.

РИА "Новости"

Главный зритель — США

Действительно, со стороны ВСУ возникает некая активность. Предполагаю, что так Украина пытается к парламентским выборам в США показать обеим партиям, что она не бездействует. Что получится, то получится.

Последние обстрелы Донецка и Ясиноватой показали, что ВСУ не исполняют Женевскую конвенцию. Это неправомерная цель.

Но у них все грамотно разведено. Характеристику наводят иностранные специалисты, а данные по объекту принимают украинские. Грамотно сделано, крайних не найдешь. Но если в будущем состоится некий суд, они будут показывать друг на друга.