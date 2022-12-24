Спецоперация 24 декабря 2022, 02:07 Украина активизировала работу ДРГ на Лисичанском направлении НМ ЛНР: украинские диверсионные группы активизировались на Лисичанском направлении РИА «Новости»

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Украина активизировала работу диверсионно-разведывательных групп на Лисичанском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, на Лисичанском участке российские бойцы ведут работу прежде всего по пресечению деятельности ДРГ.

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«Противник старается просочиться на территорию республики силами диверсантов. Сейчас наши силы брошены на противодействие им и на снижение огневой активности», — сказал Филипоненко.

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В связи с этим на этом участке линии соприкосновения наблюдается напряженная обстановка. Филипоненко также сообщил, что российские бойцы продолжают «перемалывать» украинские формирования всеми доступными средствами.

Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что на Краснолиманском направлении зафиксировали переброску усиленных бронетехникой инженерных подразделений ВСУ. В составе частей заметили бронированные установки разминирования, инженерные машины разграждения и тягачи.