Спецоперация 23 мая 2023, 09:19 Украина активизировала работу диверсионных групп в Донбассе Марочко: украинские ДРГ вдвое чаще стали проникать в зону ответственности группировки «Юг» РИА «Новости»

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ВСУ активизировали работу диверсионно-разведывательных групп в зоне ответственности Южной группировки войск в Донбассе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Противник в зоне ответственности Южной группировки войск начал более интенсивно использовать ДРГ и мелкие маневренные группы», — написал он.

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По словам военного эксперта, в течение полумесяца проявляется рост диверсионно-разведывательной деятельности украинских боевиков.

Так, за истекшую неделю активность ДРГ выросла в два раза. Одновременно на линии соприкосновения стали все чаще появляться маневренные группы ВСУ на внедорожниках, которые обстреливают российские позиции.

На прошлой неделе Марочко обратил внимание на усилившиеся атаки украинских дронов-камикадзе на Краснолиманском направлении.