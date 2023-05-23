23 мая 2023, 09:19
Украина активизировала работу диверсионных групп в Донбассе
Марочко: украинские ДРГ вдвое чаще стали проникать в зону ответственности группировки «Юг»
ВСУ активизировали работу диверсионно-разведывательных групп в зоне ответственности Южной группировки войск в Донбассе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Противник в зоне ответственности Южной группировки войск начал более интенсивно использовать ДРГ и мелкие маневренные группы», — написал он.
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По словам военного эксперта, в течение полумесяца проявляется рост диверсионно-разведывательной деятельности украинских боевиков.
Так, за истекшую неделю активность ДРГ выросла в два раза. Одновременно на линии соприкосновения стали все чаще появляться маневренные группы ВСУ на внедорожниках, которые обстреливают российские позиции.
На прошлой неделе Марочко обратил внимание на усилившиеся атаки украинских дронов-камикадзе на Краснолиманском направлении.
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