Украина требует от Запада новых поставок систем ПВО и бронемашин. Однако союзники не торопятся помогать президенту страны Владимиру Зеленскому, чьи военные распродают зарубежное вооружение из-под полы за бесценок. Тем временем армии России и ДНР уверенно разбивают оборону Донецкой дуги, открывая путь на Запорожье, а оттуда — на Киев.

На Украине заявили о нехватке мобильных систем противовоздушной обороны и бронированных машин. Именно они помогут украинской армии перейти в контрнаступление, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, сейчас российские войска превосходят ВСУ лишь по двум параметрам: «количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», сообщило РИА «Новости».

В то же время ВСУ постоянно ловят на перепродаже оружия западных союзников. Не так давно украинские военные продали две 155-миллиметровые самоходные гаубицы Caesar, которые Украине подарила Франция. На черном рынке можно приобрести практически все — от НАТОвской военной формы до гранат, пистолетов, бронежилетов и даже американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Все продается с хорошей скидкой и доставкой.

При этом пленный командир украинского нацбата «Медведи SS»* признал, что даже с западным оружием победить Россию не получится. Украинец выразил уверенность, что конфликт нужно решать только диалогом, потому что силовые методы заведомо проигрышны для Украины. По словам военного, все понимают, что украинскими солдатами командует Запад.

Откупиться деньгами

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко в разговоре с «360» пояснил, что украинская сторона рассчитывает на поставки из Германии. Однако немцы уже не хотят делать такие подарки Украине: танки Leopard — очень дорогая и сложная техника, к тому же их количество ограничено. У американцев Зеленский давно просил Abrams, но те тоже не торопятся.

«Хотя для гранатометной техники сейчас нет защищенных танков. Израильский „Меркава“ много лет считался самым безопасным танком. Однако в Ливанской войне 2006 года жители страны применили наш гранатометные системы „Фагот“ — переносной противотанковый ракетный комплекс с полуавтоматическим командным наведением. Они подбили достаточное количество этих танков, чтобы выяснить, что и они тоже горят», — отметил эксперт.

Оружие, которое просят украинцы, едва ли сможет поменять общую картину в театре боевых действий, отметил Борзенко. ВСУ уже получили американские реактивные системы залпового огня HIMARS, достаточно тяжелое орудие, и 155-миллиметровые гаубицы M777, у которых, кстати, калибр больше, чем у российских. При этом зарубежные партнеры явно останавливают поставки, отметил он. Уже нет обещаний какого-то конкретного оружия и его количества.

«Западные партнеры дают деньги, но купить на них что-то трудно — нигде ничего никто не продает. Фактически произошло вот что: все бывшие страны социалистического лагеря, входившие в Варшавский договор в Восточной Европе, избавилась от старого советского оружия. Все ушло на Украину, они голые, у них ничего нет. Западники тоже уже не могут ничего дать», — рассказал военный эксперт.

Дорога на Киев

Борзенко напомнил, что на Украине было много разговоров о наступлении и победе и о том, как быстро ВСУ дойдут до границы с Россией. Все это оказалось пустыми словами. На деле украинская оборона продавливается, причем даже на Донецкой дуге, которая вообще считалась «непотопляемым авианосцем» — за восемь лет там построили мощные укрепления. В том числе и вокруг маленькой Авдеевки — это одна из двух основных точек, откуда ВСУ стреляют по Донецку.

«Самое главное сейчас — отогнать их оттуда километров на 15, тогда прекратятся обстрелы. Дальше там несколько населенных пунктов среднего значения — Артемовск, Соледар, потом начинаются степи до самого Павлограда и Запорожья. А они плохо приспособлены для войны: там негде спрятаться, авиация моментально все „раскатает“», — пояснил Борзенко.

По словам военного эксперта, сейчас Украина готовит вторую линию обороны на линии Запорожья. Тамошние сталелитейные заводы превращают в крепости, по сравнению с которыми мариупольский «Азовсталь» выглядит довольно простым объектом. Это, по-видимому, будет последний рубеж ВСУ, потому что дальше уже открывается прямая дорога на Киев.

* Диверсионно-штурмовая нацистская группа «Медведи SS» входит в нацбатальон «Азов», признанный экстремистской организацией и запрещенный в России.