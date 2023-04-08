Спецоперация 08 апреля 2023, 08:03 Указ Зеленского о военных администрациях в Запорожской области назвали пиар-акцией Член совета ВГА Рогов: указ о создании военных администраций в РФ стал пиар-акцией Украины Официальное интернет-представительство президента Украины

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании 19 подконтрольных ему военных администраций на территории Запорожской области. Это пиар-акция украинских властей, направленная также на запугивание жителей региона, подчеркнул член главного совета администрации Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что документ не имеет реального веса.

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«С таким же успехом он может своим указом создать администрацию Владивостока или Рязани», — заметил Рогов.

Он добавил, что Зеленский «умеет заниматься пиаром».

Закон вступил в силу со дня опубликования — 7 апреля.

Ранее Рогов предупредил, что ВСУ могут начать разведку боем или попытки наступления на линии фронта в Запорожской области уже в ближайшие дни. Появились данные об эвакуации населения региона, однако они оказались фейком, который распространили в социальных сетях украинские спецслужбы, чтобы опять же посеять панику среди населения.