Спецоперация 18 ноября 2023, 15:36 Ухудшит качество войск. Украинский генерал забил тревогу из-за угрозы ВСУ Генерал Кривонос заявил, что коррупция на Украине угрожает ВСУ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

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Хищение миллиарда гривен из военного бюджета Украины повлияет на качество вооруженных сил страны. Такое заявление сделал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой».

Из-за нехватки денег не все бойцы ВСУ смогут получить необходимую экипировку. Это приведет к ухудшению боеспособности на передовой из-за холода и сырости, заявил Кривонос.

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«В определенный момент кто-то не получил ботинки, теплое белье, перчатки, шапку, и это ухудшит качество наших войск», — подчеркнул генерал.

Ранее Кривонос отметил, что Вооруженные силы Украины почти шесть месяцев не могут прорвать российскую линию обороны, которую грамотно сконструировали. Отставной генерал посоветовал украинскому руководству поучиться военному делу у специалистов РФ.

Кривонос также рассказал, что российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций ВСУ. Украинцы могли бы защитить свои объекты, если бы у них были мощные системы ПВО. Но даже поставленная Западом техника не гарантирует успех, так как ее легко уничтожают ВС РФ.