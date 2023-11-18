18 ноября 2023, 15:36
Ухудшит качество войск. Украинский генерал забил тревогу из-за угрозы ВСУ
Генерал Кривонос заявил, что коррупция на Украине угрожает ВСУ
Хищение миллиарда гривен из военного бюджета Украины повлияет на качество вооруженных сил страны. Такое заявление сделал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой».
Из-за нехватки денег не все бойцы ВСУ смогут получить необходимую экипировку. Это приведет к ухудшению боеспособности на передовой из-за холода и сырости, заявил Кривонос.
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«В определенный момент кто-то не получил ботинки, теплое белье, перчатки, шапку, и это ухудшит качество наших войск», — подчеркнул генерал.
Ранее Кривонос отметил, что Вооруженные силы Украины почти шесть месяцев не могут прорвать российскую линию обороны, которую грамотно сконструировали. Отставной генерал посоветовал украинскому руководству поучиться военному делу у специалистов РФ.
Кривонос также рассказал, что российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций ВСУ. Украинцы могли бы защитить свои объекты, если бы у них были мощные системы ПВО. Но даже поставленная Западом техника не гарантирует успех, так как ее легко уничтожают ВС РФ.
Коррупция
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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