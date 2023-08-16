Спецоперация 16 августа 2023, 18:26 Ухудшение ситуации на Купянском направлении признали в ВСУ Генерал ВСУ Сырский признал осложнение обстановки на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ситуация на Купянском направлении для Вооруженных сил Украины ухудшилась. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Генерала процитировал Telegram-канал Military Media Center, который координирует Минобороны Украины.

«В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу», — сказал Сырский.

Реклама

Есть опасения, что Вооруженные силы России возьмут Купянск под контроль, признался командующий Сухопутными войсками ВСУ. Украинский генерал добавил, что на Артемовском направлении тоже сложилась непростая ситуация, уточнили «Известия».

Министерство обороны России сообщило 16 августа, что группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ улучшила положение по переднему краю Купянского направления. Такого результата достигли штурмовые отряды, которые вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности.