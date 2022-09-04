Спецоперация 04 сентября 2022, 19:46 Поделиться Telegram

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Viber Угрозы Киева из-за референдума сочли звериным оскалом украинской демократии Лидер ЛДПР Слуцкий: Верещук показала звериный оскал украинской демократии

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Угрозы вице-премьера Украины Ирины Верещук сажать в тюрьму жителей освобожденных территорий страны за участие в референдумах показали истинное лицо киевского режима. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал ее позицию звериным оскалом украинской демократии.

Верещук пообещала до 12 лет тюрьмы и конфискацию имущества тем украинцам, которые осмелятся высказаться об объединении с Россией, напомнил Слуцкий в своем Telegram-канале.

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«Звериный оскал украинской „демократии“: вице-премьер Ирина Верещук грозит жителям освобожденных районов», — написал он.

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Слуцкий выразил уверенность, что «всей киевской хунте» Донбасс и освобожденные территории уже выписали «свой счет за жизни погибших».

По мнению депутата, угрозы вице-премьера Украины Ирины Верещук не повлияют на решение жителей освобожденных районов Донбасса участвовать в референдуме.

«Верещук серьезно считает, что ее угрозы их остановят?» — задался риторическим вопросом Слуцкий.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила жителям, что за участие в референдуме об объединении с Россией на украинской территории им может грозить тюремное заключение сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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