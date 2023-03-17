17 марта 2023, 11:49
«Угроза всюду». Полицейские рассказали, чем опасна их служба в зоне спецоперации
РИА «Новости»: полицейские сообщили, с какими угрозами они столкнулись в зоне СВО
Служба полицейских в зоне спецоперации связана с угрозами жизни на каждом шагу. Они спасают раненых сослуживцев под обстрелом, уничтожают диверсантов и выносят детей из горящих домов. Об этом РИА «Новости» рассказали правоохранители.
«С одной стороны, мы продолжаем заниматься привычными для себя делами: раскрываем убийства, кражи, грабежи. С другой — боремся с диверсантами, выявляем спящие террористические ячейки и ищем схроны с оружием», — отметил сотрудник угрозыска отдела МВД по городу Васильевке Запорожской области.
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Служба сотрудников полиции в зоне спецоперации связана с большим риском. Правоохранители нередко попадают в перестрелки или под ракетные удары. Осенью 2022 года во время обстрела на рабочем месте погиб полицейский Каменки-Днепровской под Энергодаром.
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Полиция
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