Спецоперация 13 марта 2024, 09:27 Угроза террористических атак возросла со стороны Харьковской области Марочко: со стороны Харьковской области растет угроза террористических атак РИА «Новости»

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Угроза террористических атак выросла со стороны Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, на граничащих с Украиной территориях России выросла угроза террористических атак. Марочко назвал Белгородскую область, Донецкую и Луганскую народные республики потенциально опасными регионами.

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«Потенциально опасными районами считаются Белгородская область России, а также территория ЛНР и ДНР. Наблюдается активизация деятельности ДРГ противника и вражеской агентурной сети», — подчеркнул офицер.

Также он указал на всплеск вбросов со стороны Центра информационно-психологических операций Украины. Их деятельность направлена на дискредитацию военно-политического руководства России. Для вбросов они используют специально подготовленный контент.

Компетентные органы уже знают об угрозах и ведут работы по их устранению, добавил Марочко.

Также он предупреждал о наращивании сил ВСУ в городе Волчанск в Харьковской области. Этот населенный пункт находится в 10 километрах от Белгородской области.