Уголовное дело завели на российского журналиста Красовского на Украине

Директор вещания RT Антон Красовский стал обвиняемым по уголовному делу на Украине. Пресс-служба офиса генерального прокурора страны сообщила в своем Telegram-канале, что российского журналиста обвинили в публичных призывах к геноциду украинцев.

Фамилия фигуранта дела в публикации не приводится. Сейчас должность занимает именно Антон Красовский.

«Ему инкриминируются публичные призывы к геноциду украинского народа и насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что журналист делал заявления, подпадающие под статьи Уголовного кодекса Украины, в роликах на своем YouTube-канале и в записях в своем канале в Telegram.

То, что фигурантом уголовного дела стал Антон Красовский, подтвердила пресс-служба СБУ. В ведомстве подчеркнули, что выявили нарушения украинского законодательства российским журналистом в ходе проведения досудебного расследования.

Директор вещания RT Антон Красовский уже находится под санкциями Евросоюза. Он не первый российский журналист, против которого Генпрокуратура Украины завела уголовное дело. Ранее подобные обвинения ведомство выдвинуло против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и других.