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    27 июля 2022, 18:53

    Углегорскую ТЭС освободили от украинских военных

    Представитель НМ ЛНР Филипоненко: Углегорскую ТЭС освободили от ВСУ

    Александр Иванов

    Союзные силы уничтожили остатки украинских военных формирований на территории Углегорской ТЭС, заявил в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко. Он добавил, что на электростанции больше нет боевиков ВСУ.

    Specna Arms / Unsplash. com

    Теплоэлектростанция, напомнил Филипоненко, после освобождения Светлодарска оставалась под контролем украинских националистов. С ее территории боевики ВСУ обстреливали город.

    «[ТЭС] перешла полностью под наш контроль, подразделения противника уничтожены», — подчеркнул представитель НМ ЛНР.

    Территория Углегорской ТЭС перешла под контроль союзных сил накануне. Помощник главы МВД республики Виталий Киселев отмечал, что ВСУ удерживали объект с 22 мая.