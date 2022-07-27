Углегорскую ТЭС освободили от украинских военных

Союзные силы уничтожили остатки украинских военных формирований на территории Углегорской ТЭС, заявил в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко. Он добавил, что на электростанции больше нет боевиков ВСУ.

Теплоэлектростанция, напомнил Филипоненко, после освобождения Светлодарска оставалась под контролем украинских националистов. С ее территории боевики ВСУ обстреливали город.

«[ТЭС] перешла полностью под наш контроль, подразделения противника уничтожены», — подчеркнул представитель НМ ЛНР.

Территория Углегорской ТЭС перешла под контроль союзных сил накануне. Помощник главы МВД республики Виталий Киселев отмечал, что ВСУ удерживали объект с 22 мая.