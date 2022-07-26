Углегорская ТЭС перешла под контроль союзных сил

Углегорская ТЭС утром 26 июля полностью перешла под контроль «ЧВК Вагнера». Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Штурмовые отряды <...> сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции», — сообщил он.

С 22 мая, уточнил Киселев, ТЭС удерживали подразделения ВСУ. Теплоэлектростанция стала пунктом временного размещения украинский армии после отступления из Светлодарска и окрестных населенных пунктов. Украинские военнослужащие пошли на попятную из-за угрозы окружения.

О взятии под контроль Углегорской ТЭС союзными силами сообщил и представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. Его слова процитировал RT.

«Подразделениями Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Светлодарск под контроль взята Углегорская ТЭС — ключевой промышленный объект региона», — сообщили в ведомстве.

По данным НМ ЛНР, сейчас союзные силы ведут зачистку территории Углегорской ТЭС от остатков ВСУ.