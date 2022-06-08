Уэльс приостановит прием визовых заявлений от украинских беженцев с 10 июня

Уэльс временно приостановит прием визовых заявлений от беженцев с Украины начиная с 10 июня. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Временная приостановка необходима для того, чтобы прибывающие и уже находящиеся в Уэльсе люди продолжали получать помощь и поддержку на высочайшем уровне», — говорится в сообщении.

Заявления не будут принимать в течение всего июня, пояснила радиостанция «Говорит Москва». За это время власти планируют улучшить условия для уже прибывших беженцев и расширить комплекс предоставляемых им услуг.