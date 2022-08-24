«Удивлен логикой». Военный эксперт Баранец ответил Макгрегору на прогноз по югу Украины

Поставки оружия с Запада укрепляют украинскую армию, поэтому заявление экс-советника министра обороны США Дугласа Макгрегора о потере Украиной юга и левобережья Днепра прозвучало удивительно и даже глупо. Об этом заявил «360» военный эксперт, писатель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative предупредил, что поддержка Украины со стороны Запада только усилит конфликт. Поставки западного вооружения приведут к потере выхода к морю и превращению страны в отрезок между Днепром и Польшей.

Это первый случай за шесть месяцев, когда я с Макгрегором категорически не согласен. Что касается поставок вооружения, то это глупость. Если Америка будет продолжать накачивать до зубов украинскую армию, она хоть как-то станет сильнее? Безусловно. Я удивлен логикой моего оппонента Виктор Баранец военный эксперт.

Виктор Баранец объяснил, что поставки вооружения объективно укрепляют боевую мощь украинской армии. Российские войска уничтожают 30–40% американского оружия, но 60% остается.

Он добавил, что уважает Дугласа Макрегора как эксперта, считает его одним из самых авторитетных среди американских коллег. Экс-советник министра обороны США высоко оценивает оснащенность и подготовку личного состава Вооруженных сил России.