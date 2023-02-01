Спецоперация 01 февраля 2023, 09:45 Удары ВСУ по Запорожской области сочли частью плана по нарушению снабжения сил РФ Член главного совета ВГА Запорожья Рогов заявил, что удары ВСУ по Запорожью не бессистемны РИА «Новости»

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Удары украинских боевиков по Запорожской области носят системный характер. Вооруженные силы Украины действуют по стратегическому плану, главная цель которого — нарушить снабжение российских сил. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в программе «Летучка» на телеканале RT.

«Не надо быть великим стратегом, чтобы понять, что они делают. Смотришь на карту: вот если, не дай бог, противник перерезает [дорогу] вот здесь — у нас исчезает сухопутный путь в Крым, исчезают возможности снабжения Запорожской и Херсонской областей», — пояснил Рогов.

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В качестве примера он привел недавний удар по мосту под Мелитополем. Рогов подчеркнул, что этот обстрел нарушил пути снабжения как мирного населения, так и армии.

Во вторник, 31 января, член главного совета ВГА Запорожья раскрыл, почему ВСУ ушли с первой линии обороны в Запорожской области.