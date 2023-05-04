Спецоперация 04 мая 2023, 09:11 Удары ВС России затруднили ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении Офицер ЛНР Марочко: удары ВС РФ замедляют ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Ротация личного состава подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении проходит трудно и с большими потерями из-за постоянных ударов российских сил. Об этом ТАСС заявил отставной подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Он добавил, что ротационные мероприятия на упомянутом направлении на позициях переднего края продолжаются в последние трое суток.

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«Ротация идет с большим трудом, потерями и задержками из-за постоянного огневого воздействия сил России», — подчеркнул Марочко.

Накануне Минобороны доложило об успехах российских войск на Краснолиманском направлении. Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия группировки «Центр» нанесли поражение украинским подразделениям в районе Невского и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. В результате ВСУ лишились 50 военнослужащих, боевой бронированной машины, трех пикапов и двух гаубиц «Мста-Б».