Спецоперация 30 декабря 2023, 15:30 Удары ВС России по складам и аэродромам нарушили коммуникацию в ВСУ Военный эксперт Дандыкин: удары российских военных нарушили коммуникации ВСУ РИА «Новости»

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Массированный удар российских военных по украинским аэродромам и арсеналам с западными ракетами серьезно скажется на ВСУ. Об этом «Ленте.ru» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что на складах хранились крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, которые ВСУ поставили страны Запада. По его словам, удары по местам сборки снарядов доставят украинской армии массу проблем.

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«Все коммуникации ВСУ нарушены. Удары нанесены по критически важным объектам. Последствия, несомненно, скажутся на ВСУ», — объяснил специалист.

Дандыкин добавил, что ВС России поставили перед собой цель раскрыть местонахождение украинских систем ПВО и ликвидировать их.

«Это важно для эффективной работы наших воздушно-космических сил», — заключил эксперт.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что российские войска атаковали объекты по всей территории Украины. По информации издания, приоритетной целью ВС России стали склады с европейскими ракетами Strom Shadow и SCALP, а также аэродромы, где размещались самолеты для их запуска.