15 января 2024, 11:17
Удары Су-25 по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении сняли на видео
Штурмовики Су-25 ВС России ударили по подразделениям ВСУ на Донецком направлении
Российские военные поразили бронетехнику, опорные пункты и подразделения Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Летчик Су-25 с позывным Джимми заявил, что их поразили управляемыми авиационными ракетами. Кадры операции показало Минобороны России.
«Получили боевую задачу, вышли в район цели парой. Произвели пуск управляемых авиационных ракет с кабрирования. Далее маневрирование и выход на аэродром посадки. Все снаряды легли точно в цель», — сказал военнослужащий.
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Мишенью Воздушно-космических сил стали бронетехника, военнослужащие и опорные пункты украинских войск. Полет, по информации министерства, прошел в штатном режиме. Передовой авиационный наводчик подтвердил, что цель поразили. Перед возвращением на аэродром штурмовики Су-25 выпустили тепловые ловушки и выполнили противоракетный маневр.
На Артемовском направлении боевую бронемашину пехоты ВСУ уничтожили с рекордного расстояния 7800 метров. Десантники ударили по ней из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».
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