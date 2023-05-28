Спецоперация 28 мая 2023, 16:57 Удары российской армии по пунктам дислокации ВСУ назвали операцией «Возмездие» «РВ»: удары по пунктам размещения ВСУ стали ударами возмездия за атаку на Брянскую область РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уничтожение пунктов размещения украинских боевиков и иностранных наемников в Черниговской области стали частью операции «Возмездие» за убийство двух офицеров в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“.

Авторы заявили, что российские силы уничтожили жилые дома, которые командование украинских войск использовало как пункты для размещения личного состава, а также здания, превращенные в склады боеприпасов, в населенном пункте Железный Мост.

Реклама

Также недалеко от границы Черниговской области российская артиллерия по наводке запущенных дронов разгромила выстроенный украинскими войсками укрепрайон.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки группировка российских войск уничтожила склады с боеприпасами украинских войск, территориальной обороны иностранных наемников в Черниговской, Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Кроме того, под удар попал пункт временной дислокации иностранных наемников в городе Богодухове.

В минувшую субботу, 27 мая, СМИ со ссылкой на источники сообщили об ударе украинского дрона-камикадзе по машине «Нива» в Брянской области, в которой находились двое российских военных. Оба офицера погибли от полученных травм.

Официального подтверждения этой информации не было. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил только об обстреле трех населенных пунктов Климовского района.