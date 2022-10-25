Удары российских войск уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ и стоянку вертолетов | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 14:15 Удары российских войск уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ и стоянку вертолетов Минобороны сообщило об уничтожении стоянки вертолетов и арсеналов ВСУ РИА "Новости"

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Авиация, артиллерия и ракетные войска поразили четыре пункта управления ВСУ в Харьковской и Николаевской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Кроме того, уничтожено два склада вооружений и боеприпасов, а также стоянка вертолетов в ДНР и Николаевской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские войска также нанесли удары по огневым позициям 68 артиллерийских подразделений. Также уничтожены военная техника и живая сила противника в 182 районах проведения специальной военной операции.

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Средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников, выпущенных украинскими боевиками по населенным пунктам Луганской Народной Республики, Харьковской и Херсонской областей, а также по Энергодару в Запорожской области.

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В воздухе перехватили семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Смерч» а также три американские противорадиолокационные ракеты HARM около сел Херсонской области и ЛНР.