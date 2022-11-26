Спецоперация 26 ноября 2022, 14:48 Удары российских войск отбросили ВСУ на исходные позиции на Донецком направлении Минобороны: Вооруженные силы России не допустили контратак ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удар и отбросили на исходные позиции группировки боевиков ВСУ, перешедших в контратаки около сел Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка на Донецком направлении. Потери противника составили до 70 человек. Также они лишились двух танков и двух бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Противник пытался вернуться на ранее утерянные позиции около села Новомихайловка и поселка Никольское Донецкой Народной Республики, но этого не допустили российские артиллеристы и штурмовые группы. Все подразделения ВСУ вынужденно отступили.

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В районе села Времевка в ДНР украинские боевики потеряли убитыми и ранеными до 40 человек при попытке атаковать позиции российских войск. Российские военные уничтожили один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов.

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За минувшие сутки российские военные сорвали три попытки наступления украинских боевиков на населенные пункты Луганской Народной Республики. ВСУ остановили ударами артиллерии и огнеметных систем на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Общие потери противника составили около 70 боевиков, один бронеавтомобиль, три боевые машины пехоты, три пикапа и два автомобиля.