06 июля 2022, 16:01
Удары российских сил по пункту размещения иностранных наемников попали на видео
Минобороны показало кадры ударов ВС России по пункту размещения иностранных наемников
Минобороны РФ опубликовало видео, на котором виден момент ударов высокоточным оружием по украинским РЛС С-300 и пункту размещения иностранных наемников. Он находился в Николаевской области.
На утреннем брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетной системы С-300, которая находилась в районе села Широколановка Николаевской области.
Конашенков добавил, что российские силы уничтожили пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в селе Лиманы.
По его словам, в районе сел Снегиревка и Николаевка российский истребитель Су-35 сбил два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 Воздушных сил Украины в ходе воздушного боя.