Удары российских сил по пункту размещения иностранных наемников попали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором виден момент ударов высокоточным оружием по украинским РЛС С-300 и пункту размещения иностранных наемников. Он находился в Николаевской области.

На утреннем брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетной системы С-300, которая находилась в районе села Широколановка Николаевской области.

Конашенков добавил, что российские силы уничтожили пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в селе Лиманы.

По его словам, в районе сел Снегиревка и Николаевка российский истребитель Су-35 сбил два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 Воздушных сил Украины в ходе воздушного боя.