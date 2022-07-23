Удары российских штурмовиков Су-25 по военным объектам Украины сняли на видео

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских войск. Кадры боевой работы военной авиации опубликовало Минобороны России.

На опубликованных кадрах видно, как штурмовики готовят к вылету с военного аэродрома. Техники загружают ракеты, и боевые самолеты отправляются к своим целям. Полет проходил на малой высоте. Через систему наведения пилоты обнаружили украинские военные объекты и выпустили ракеты, после чего вернулись на свой аэродром.

В Минобороны сообщили, что в авиаудар штурмовиков Су-25 уничтожил замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику украинских войск.