Удары российских «Аллигаторов» по националистам показали на видео

Боевую операцию российских вертолетов Ка-52 «Аллигаторы» с момента взлета до нанесения удара по ВСУ показал телеканал «Звезда».

Военные подготовились к вылету с прифронтового аэродрома. Пока одна пара Ка-52 садилась, другая ей на смену готовилась к взлету. Их сопровождал Ми-8, который прикрывал ударные вертолеты с воздуха. Экипажи настигли противника в лесной местности. Они разбили объекты несколькими ударами.

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» регулярно используют для уничтожения опорных пунктов, огневых позиций и военной техники националистов. Они всегда вылетают парами, их сопровождает Ми-8.