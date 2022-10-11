Удары по украинской инфраструктуре назвали способом остановить снабжение ВСУ | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

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Viber Удары по украинской инфраструктуре назвали способом остановить снабжение ВСУ Экс-замглавы МЧС Фалеев: удары по инфраструктуре Украины остановят снабжение ВСУ Официальный сайт

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Массированные удары высокоточными ракетами по объем критически важной инфраструктуры Украины способны полностью обескровить украинских военных, лишив их путей снабжения. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший заместитель главы МЧС России Михаил Фалеев.

По его словам, сейчас объекты энергетики Украины пока не разрушены полностью, их можно отремонтировать.

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«Однако урон от ударов ракетами весьма ощутим. Если они продолжатся, то российские военные способны парализовать обеспечение ВСУ», — заявил Фалеев.

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Замглавы МЧС отметил, что результат ударов нужно рассматривать со стороны создания проблем в ремонте техники и производстве, а также нарушения систем железнодорожных перевозок.

«Также сильно ощущаются социальные последствия, управление страной в таких условиях осложнено, на население идет психологическое давление», — добавил он.

Также Фалеев отметил, что удары ВС РФ демонстрируют мощь российских военных.

Ранее стало известно, что после серии взрывов Львов оказался обесточен. Также перебои с электричеством произошли в Днепропетровске и Кривом Роге.

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