Спецоперация 10 декабря 2022, 18:20 Удары по украинской бронетехнике попали на видео Минобороны показало видео с ударами по бронетехнике ВСУ экипажами Су-25

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Российское Минобороны обнародовало кадры нанесения удара по бронетехнике ВСУ. Экипажи штурмовиков Су-25 атаковали противника в зоне проведения спецоперации. Кадры опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Истребители взлетели в небо и выпустили снаряды, которые достигли своих целей.

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«Пилоты „Грачей“ в очередной раз продемонстрировали слаженность и профессионализм: удержать малую высоту на огромной скорости — очень непросто», — подчеркнули в Минобороны.

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После ударов экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на ежедневном брифинге 10 декабря сообщил, что российские бойцы за минувшие сутки уничтожили шесть пунктов управления боевиков ВСУ в ДНР, ЛНР и в Харьковской области.

Также российские силы вышли на выгодные позиции на Краснолиманском направлении. Там ВС дважды сорвали попытку контратак со стороны украинских формирований. Во время боев военные ликвидировали два бронеавтомобиля, боевую машину пехоты и до 60 боевиков ВСУ.