Удары по резервам Украины в «глубине»

Российское командование стремится нанести удар по районам сосредоточения техники ВСУ. Военные также уничтожают вооружение, которое передает Запад. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук специально для «360» рассказывает, каких результатов добились российские ВС на данный момент.

Далее — прямая речь.

Удары по позициям ВСУ

Противник начал достаточно широко применять средства радиоэлектронной борьбы как советского, украинского, так и западного производства. Мы считаем, что эти объекты являются первоочередными для подавления. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков доложил, что мы уничтожили такую станцию и тем самым снизили их возможность воздействовать на наши радиоэлектронные средства.

Источник фото: телеканал «360»

Явно прослеживается стремление нашего командования нанести удар по группировкам, которые создает противник в „глубине“, — это район сосредоточения техники, вооружения и живой силы. Это резервы, которые идут из „глубины“. Это части, которые после переформирования готовятся к сражению на северодонецком и донецком направлении

Мы продолжаем уничтожать средства восстановления подбитой и уничтоженной техники — это заводы по ремонту и по производству запасных частей. Это пункты техобслуживания и, самое главное, полевые подвижные ремонтные базы, которые могут восстанавливать технику для того, чтобы она вернулась в строй.

Явно прослеживается комплексное огневое поражение оперативного построения войск противника. Цель — срыв мероприятий, чтобы ВСУ восстановили боеспособность и нарастили усилия на направлениях, где российская армия добилась успеха.

Источник фото: РИА «Новости» / Сергей Батурин

Ход демилитаризации

Противник обладает пилотируемой авиацией в виде самолетов Ми-29 и Су-25. По всей видимости, это та техника, которая сохранилась на аэродромах базирования. Есть данные, что они прячутся в Румынии, а после на низких высотах уходят в сторону Украины. А дальше они пытаются вернуться на базы в Румынию.

Беспилотные летальные аппараты как собственного производства, так и турецкие Ваyraktar, так и те, что им поставляет Запад, выполняют свои задачи по разведке наших целей.

Наши ПВО, особенно те, которые находятся в боевом порядке, великолепно оснащены средствами разведки для уничтожения таких объектов. Ситуация показала высокую надежность наших средств ПВО для борьбы с малоразмерными и низколетящими целями, которыми являются беспилотники

Российское командование применяет комплексные ракетные войска дальнобойной артиллерии. Явно прослеживается стремление к уничтожению техники на позициях, на марше и, самое главное, в районах сосредоточения, где они пытаются формировать боевые колонны и временные военные формирования для выполнения каких-то задач.

Кроме того, прослеживается уничтожение всей техники, которая передается с Запада. Это артиллерийская батарея, средства радиолокационной разведки, а также пусковые установки реактивных систем залпового огня. То есть задача по демилитаризации выполняется в полном объеме с применением наших современных средств поражения. И, как показывает опыт последних дней, это происходит великолепно и блестяще.