Важное 18 ноября 2022, 13:17 Удары по объектам военного управления и энергетики Украины вновь достигли целей — Минобороны РФ Минобороны РФ подтвердило удары по объектам ОПК и энергетики Украины 17 ноября Пресс-служба Минобороны

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ВС России нанесли «сосредоточенный удар» по объектам оборонно-промышленного комплекса, военного управления и энергетической инфраструктуры Украины 17 ноября, отчиталось Минобороны. Все намеченные цели достигнуты, сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Удар нанесли высокоточным оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Ракеты попали точно в назначенные объекты.

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Удалось поразить производственные мощности по изготовлению ракет, ликвидировать арсенал с подготовленной для ВСУ западной артиллерией и помешать переброске резервов противника в районы боевых действий.

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Также стало известно, что за последние сутки российские Вооруженные силы пресекли атаку ВСУ на краснолиманском направлении, а также сорвали наступление на купянском, уничтожив более 50 украинских военнослужащих. Украинская армия также предприняла попытки контратак в Донецкой Народной Республики, но в результате потеряла 100 солдат и оказалась отброшена на исходные позиции.