Удары по Каховской ГЭС сочли попыткой Зеленского привлечь к себе внимание | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 15:21 Удары по Каховской ГЭС сочли попыткой Зеленского привлечь к себе внимание Военный эксперт Насонов рассказал о мерах защиты Каховской ГЭС от ударов ВСУ РИА "Новости"

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Решениями об ударах по Каховской гидроэлектростанции президент Украины Владимир Зеленский преследует политические задачи. Он ищет яркий повод привлечь к себе дополнительное внимание и заодно выставить Россию виновной. Об этом в беседе с «360» заявил эксперт по безопасности и член координационного совета Росгвардии Роман Насонов.

Он добавил, что российские военные уже приняли достаточно мер, чтобы защитить станцию от ударов.

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«Россия, понимая уязвимость данного направления, уже приняла меры: значительно повысила уровень воды и усилила систему противовоздушной обороны в данном районе. Однако если будет массированная атака, то урон будет нанесен», — заявил Насонов.

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Эксперт напомнил, что российская сторона уже неоднократно предупреждала на всех мировых площадках об опасности украинской провокации вокруг Каховской гидроэлектростанции.

В экстренных службах Херсонской области 24 октября сообщили, что три выпущенные украинскими боевиками ракеты HIMARS попали в Каховскую ГЭС. Постоянное представительство России в ООН в своем призыве к странам-участницам предупредила, что разрушение украинскими боевиками дамбы в Каховке приведет к гибели мирных жителей.

Руководитель администрации Каховского района Владимир Рогов напомнил, что через уничтожение гидроэлектростанции приведет к затоплению не менее 80 населенных пунктов, а также приведет к нарушению работы систем охлаждения Запорожской атомной электростанции.