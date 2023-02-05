Спецоперация 05 февраля 2023, 14:59 Удары по четырем бригадам ВСУ нанесли российские войска в ДНР Минобороны сообщило об ударах по четырем бригадам украинских войск в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные нанесли поражение четырем бригадам украинских войск на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он пояснил, что удары по позициям войск противника нанесли подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий на Донецком направлении.

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«Ракетными войсками и артиллерией группировки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны», — перечислил Конашенков.

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Представитель Минобороны добавил, что противник разместился в поселке Спорное, городах Авдеевке и Красногоровке. В ходе успешного продвижения российские войска вышли на более выгодные рубежи и позиции.

За минувшие сутки на этом направлении уничтожили свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30 около сел Яснобродовка и Победа в ДНР.