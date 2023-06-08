Спецоперация 08 июня 2023, 19:42 Удары по бронетехнике ВСУ на Запорожском направлении сняли на видео Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской бронетехники на Западном направлении

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Продвигавшаяся на Запорожском направлении группа украинской бронетехники попала под обстрел российских войск. Видео с места опубликовала в своем Telegram-канале Минобороны России.

Украинская бронетехника продвигалась по дороге, когда по ней начали наносить удары. Несколько машин пытались уйти через поле, но от попадания снаряда одна из них загорелась. После снаряды поразили еще несколько единиц боевой техники противника, остановив колонну.

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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о срыве попытки наступления украинских войск на Запорожском направлении. Он пояснил, что противник в ночь на четверг, 8 июня, направил силы 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники для прорыва обороны российской армии.

Место расположения украинских боевиков установили разведчики. Они передали координаты командованию. Артиллерия, авиация и противотанковые силы нанесли превентивный удар по позициям ВСУ.

Шойгу подчеркнул, что за два часа украинская армия потеряла до 350 человек, а также 30 танков и 11 машин пехоты. После таких серьезных потерь противник отошел.

Министр добавил, что командование ВСУ перебросило на Запорожское направление специально подготовленные резервы, которые провалили свою задачу.