Спецоперация 09 июня 2023, 04:17 Ударный вертолет Ка-52 отразил рекордное число зенитных ракет — СМИ РИА «Новости»: вертолет Ка-52 отразил за один вылет рекордные 18 зенитных ракет РИА «Новости»

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Российский ударный вертолет Ка-52 за один вылет отразил рекордное число зенитных ракет с помощью комплекса «Витебск». Воздушное судно вернулось на базу без единого повреждения, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированного собеседника.

«На сегодняшний день рекорд по отраженным за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук. Такое число смог отвести один из российских Ка-52 в ходе боевого вылета за счет бортового комплекса обороны „Витебск“, — рассказали агентству.

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Вертолетчики, уточнил источник, называют «Витебск» — «яйца жизни». Свое прозвище комплекс получил за внешний вид — аппаратура, выступающая из корпуса вертолета, напоминает птичьи яйца.

«Витебск» в автоматическом режиме за счет ультрафиолетовых датчиков обнаруживает пуски зенитных ракет по машине. Станция подавления комплекса ослепляет самонаведение ракеты, из-за чего она теряет цель. В состав БКО входят инфракрасные противодействия. За счет них комплекс отстреливает тепловые ложные цели.

Ранее Минобороны России сообщало, что экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили солдат и бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении.