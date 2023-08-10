10 августа 2023, 00:43
«Ударный кулак уже создан». Генерал ВСУ заявил о наступлении России на Купянск
Генерал ВСУ Сырский: вооруженные силы России создали ударный кулак для прорыва в Купянск
Российская армия планирует начать мощное наступление на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом в интервью украинским СМИ сообщил командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.
«Ударный кулак уже создан. Целью является прорыв нашей обороны и вход в Купянск», — заявил военачальник.
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Украинский генерал признал, что под Купянском в последние дни шли интенсивные бои, а многие позиции неоднократно переходили из рук в руки.
Ранее стало известно, что власти Купянского района призвали жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться. Кроме того, в районе могут объявить обязательную эвакуацию.
В понедельник, 7 августа, стало известно, что группировка войск «Запад» уничтожила до роты боевиков и захватила семь опорных пунктов на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
Украина
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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