Спецоперация 05 апреля 2023, 07:25 Ударный дрон ВСУ упал возле Запорожской АЭС — СМИ РИА «Новости»: ударный беспилотник ВСУ упал вблизи Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Ударный беспилотник украинских боевиков упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Об этом РИА «Новости» сообщил командир подразделения ВС России, обеспечивающего безопасность атомной электростанции.

Уточняется, что речь идет о летательном аппарате польского производства весом свыше двух килограммов. ВСУ предприняли атаку невзирая на присутствие сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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«Расположение обломков беспилотного летательного аппарата может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура Запорожской АЭС», — отметил военный.

Специалисты выясняют причины падения дрона.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о росте рисков для Запорожской АЭС в связи с увеличением боевой активности. Он посетил АЭС 29 марта и призвал принять меры для защиты объекта от атак. Сегодня, 5 апреля, Гросси намерен поехать в Калининград, где провести ряд консультаций и обсудить вопросы безопасности ЗАЭС.