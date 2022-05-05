Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления украинских националистов

Минобороны России показало, как экипажи двух боевых вертолетов Ка-52 уничтожили пункт управления украинских националистов. Видео опубликовал ТАСС.

Операция проводилась ночью. Российские военные обнаружили пункт управления националистов и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), затем атаковали их управляемыми ракетами. Был уничтожен сам пункт управления и несколько единиц бронетехники.

Ранее оборонное ведомство показало аналогичную операцию, проведенную в светлое время суток. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 также нанесли удары по пункту управления и бронетехнике ВСУ.

В целом в ночь на 5 мая оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России атаковала 93 района сосредоточения войск и военной техники противника.