Спецоперация 28 декабря 2022, 09:11 Ударные группировки ВСУ появятся на Купянском и Краснолиманском направлениях Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ создают ударные группы около Купянска и Красного Лимана РИА «Новости»

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ВСУ создают основу для будущих ударных группировок на Купянском и Краснолиманском направлениях. Такое заявление сделал офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко. Его процитировали в Telegram-канале ТАСС.

«Создаются новые места сосредоточения вооружения и военной техники», — дополнил он.

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По словам Марочко, украинское командование перебрасывает живую силу в район Купянска и Красного Лимана с других зон конфликта, которые в данный момент не отличаются активными действиями с обеих сторон. С таких мест привозят личный состав, который затем расквартировывают около мест стоянки техники на Купянском и Краснолиманском направлениях.

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Ранее Марочко сообщил, что ВСУ могут начать атаку по окрестностям Кременной из-за удобного ландшафта.