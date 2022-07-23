Ударные беспилотники ВСУ атаковали насосные станции в Запорожской области

Выпущенные украинскими боевиками ударные беспилотники совершили три атаки на насосные станции в Розовском районе Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.

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Он подчеркнул, что предварительно известно об уничтожении фильтровой установки второго подъема и трубы, ведущей к машинному залу.

«Повреждено машинное отделение, гаражи. Проверяется состояние центрального водовода. Информация по пострадавшим уточняется» — написал Балицкий.

Сегодня же член главного совета региональной военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские боевики начали при помощи зажигательных снарядов уничтожать посевы.

Он подчеркнул, что пожары на зерновых полях уже стали регулярными. Он не исключил, что боевики получили прямое указание Киева уничтожить сельскохозяйственные культуры.