Ударная работа. Минобороны поделилось кадрами боевого вылета Ка-52

Экипажи вертолетов Ка-52 участвуют в спецоперации России на Украине. Минобороны показало их боевую работу.

Кроме того, ведомство поделилось интервью летчика Ка-52. Он является штурман-оператором. Летчик рассказал о задаче, кадрами выполнения которой поделилось ведомство.

«Была поставлена задача по поражению живой силы противника, его скопления в лесных массивах. Выполнили данную боевую задачу с применением неуправляемого ракетного вооружения. С удаления пять километров цель поражена, вернулись обратно», — рассказал он.

Экипаж недавно обнаружил вражескую военную технику и замаскированные позиции противника. На видео от ведомства выполнялась задача по их уничтожению. Обстрел вели из неуправляемого ракетного вооружения с расстояния пять километров.

На кадрах видно, как экипаж выполняет предполетную подготовку вертолетов. Эта часть выполнения задачи зафиксирована не полностью. Однако представители ведомства показали отельные детали Ка-52. В частности, камеру направили на отсек с боеприпасами.

Вертолеты совершают вертикальный взлет. На видео от Минобороны показан вылет нескольких Ка-52.

Кроме того, на кадрах видно приближение вертолетов к цели. Камеру закрепили под корпусом судна. Она также зафиксировала выпуск ракет по цели.