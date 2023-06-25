Спецоперация 25 июня 2023, 15:53 Удар высокоточным оружием по укрепрайону ВСУ сняли на видео Минобороны показало кадры уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении

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Российские военные ударом высокоточного оружия ликвидировали укрепрайон украинских войск со складом боеприпасов на Купянском направлении. Видео с места опубликовало Минобороны в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что удар по позициям противника российские военные нанесли ночью. Попавший в цель снаряд привел к масштабному взрыву, вспышка от которого видна на большом расстоянии.

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«В результате удара позиции боевиков и вооружение полностью уничтожены», — заявили в Минобороны.

Действующая на Купянском направлении группировка войск «Запад» за минувшие сутки сорвала четыре попытки украинских подразделений пополнить свой состав свежими силами.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, попытки ротации сорвали удары артиллерии, которые уничтожили более взвода живой силы противника.