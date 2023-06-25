25 июня 2023, 15:53
Удар высокоточным оружием по укрепрайону ВСУ сняли на видео
Минобороны показало кадры уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении
Российские военные ударом высокоточного оружия ликвидировали укрепрайон украинских войск со складом боеприпасов на Купянском направлении. Видео с места опубликовало Минобороны в своем Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, что удар по позициям противника российские военные нанесли ночью. Попавший в цель снаряд привел к масштабному взрыву, вспышка от которого видна на большом расстоянии.
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«В результате удара позиции боевиков и вооружение полностью уничтожены», — заявили в Минобороны.
Действующая на Купянском направлении группировка войск «Запад» за минувшие сутки сорвала четыре попытки украинских подразделений пополнить свой состав свежими силами.
Как рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, попытки ротации сорвали удары артиллерии, которые уничтожили более взвода живой силы противника.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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