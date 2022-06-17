ВСУ 16 июня выпустили по Красному Лучу ракету «Точка-У». В результате удара пострадали 20 человек. Об этом сообщил мэр города Сергей Рыбальченко. Его слова процитировало издание «Луганскинформцентр».

«По предварительным данным, в больницу обратились 20 человек, получившие ранения во время обстрела, которым была оказана экстренная медицинская помощь. Сведений о погибших нет», — сказал он.

Рыбальченко отметил, что местным властям пришлось эвакуировать 300 горожан, находившихся в зоне нанесения удара. Среди них было 44 несовершеннолетних местных жителей. Всех эвакуированных перевезли в Антрацит.

Власти Красного Луча заявили, что атака ВСУ по городу оставила без электричества порядка 10,5 тысячи абонентов. Доступа к газоснабжению лишились 2,1 тысячи домохозяйств.

Об обстреле Красного Луча «Точкой-У» сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он отметил, что в результате удара загорелся местный завод. По его словам, ВСУ открыли огонь по городу со стороны населенного пункта Артемовск (Бахмут).