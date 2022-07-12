Удар ВСУ по Новой Каховке не стали комментировать в ООН

В Организации Объединенных Наций (ООН) отказались давать РИА «Новости» комментарии об ударе американскими реактивными системами залпового огня HIMARS американского производства по Новой Каховке, при котором погибли мирные жители.

Собеседник агентства отметил, что в целом против «военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий». В Минобороны США также не стали высказываться о действиях украинских военных, адресовав все вопросы ВСУ.

Ранее в военно-гражданской администрации Новой Каховки сообщили о жертвах и раненых среди мирного населения. В результате обстрела со стороны украинских бойцов десятки домов были разрушены, сотни людей остались без крова.