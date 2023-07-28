Спецоперация 28 июля 2023, 07:35 Удар ТОС «Солнцепек» по опорному пункту на Краснолиманском направлении сняли на видео ТОС «Солнцепек» уничтожил украинский опорный пункт на Краснолиманском направлении

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Российские военные уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт Вооруженных сил Украины. Удары нанес расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Центрального военного округа, сообщило Минобороны России.

Расчет обеспечивал работу штурмовой группы, когда военнослужащие выявили месторасположение опорного пункта противника. ТОС «Солнцепек» занял огневую позицию возле лесополосы, навел орудие и произвел серию выстрелов термобарическими снарядами. Цель уничтожили.

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Термобарические снаряды, по словам Минобороны России, более эффективны для ударов в лесистой местности, чем другие виды оружия. Аэрозольное облако от таких снарядов проникало во все щели и не оставляло противнику шансов укрыться.

ТОС «Солнцепек» передали российским десантникам весной 2023 года. Издание 19FortyFive назвало его мощным средством поражения украинских укрытий благодаря особым характеристикам термобарических снарядов.