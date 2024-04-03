Спецоперация 03 апреля 2024, 09:26 Удар Су-25 по опорным пунктам ВСУ сняли на видео МО: экипажи Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении

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Российская авиация поразила опорные пункты и подразделения Вооруженных сил Украины на Северодонецком направлении. Удары неуправляемыми авиационными ракетами нанесли экипажи Су-25 Воздушно-космических сил России, сообщило Минобороны.

Штурмовая авиация получила координаты цели, летчикам предстояло поразить опорные пункты и скопления военнослужащих. Операцию провели экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25. Пуски ракет выполнили парами с малых высот.

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«Получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Вышли в район цели. Произвели пуск неуправляемых ракет с кабрирования. <…> Оказали помощь нашим бойцам, которые находятся на переднем крае, поддержали пехоту», — рассказал летчик с позывным Сталкер.

Разведка подтвердила поражение цели, и самолеты вернулись на аэродром. Специалисты инженерно-технических служб подготовили Су-25 к новому вылету.

На Артемовском направлении добровольческая диверсионно-штурмовая бригада «Невский» захватила опорный пункт ВСУ. Украинские военные сдались в плен.