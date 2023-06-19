Спецоперация 19 июня 2023, 18:04 Удар российского дрона-камикадзе по танку Leopard сняли на видео Минобороны России показало видео с ударом дрона-камикадзе по танку Leopard в Запорожье

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Российские военнослужащие с помощью дрона-камикадзе поразили немецкий танк Leopard-2A6, используемый Вооруженными силами Украины. Видео с ударом по технике противника опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

«Кадры поражения танка ВСУ западного производства дроном-камикадзе», — указали в подписи к ролику.

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На видео беспилотник пикирует и устремляется точно в башню танка. На опубликованных Минобороны кадрах заметна защита, характерная для Leopard-2A6. В военном ведомстве указали, что БПЛА нанес удар по боевой технике противника на Запорожском направлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что российские военнослужащие успешно уничтожают танки Leopard, используемые ВСУ. По словам главы государства, если Украина получит от Запада истребители F-16, самолеты ждет такая же судьба, как и немецкие боевые машины.